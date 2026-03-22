Lecce de Matías Pérez cayó ante AS Roma en la Serie A y se mantuvo en puestos de descenso

Lecce, del jugador chileno Matías Pérez cayó 1-0 ante AS Roma en el Estadio Olímpico, por la trigésima fecha de la Serie A y se mantuvo en puestos de descenso.

El nacional vio la derrota de su equipo desde la banca.

El solitario gol del encuentro para la "Loba" lo marcó Robinio Vaz, quien remató de cabeza en el área chica, luego de un centro bombeado del español Mario Hermoso y batió al portero Wladimiro Falcone.

Con este resultado, los aurirrojos se mantuvieron en puestos de descenso, en la décimo octava posición con 17 puntos. Mientras que los de la capital italiana escalaron al sexto puesto con 54 puntos y quedaron a tres unidades de puestos de Champions League.

Lecce se medirá ante Atalanta como local, el lunes 6 de abril a a las 9:00 horas (12:00 GMT).

El siguiente Cotejo de AS Roma será frente a Inter en condición de visita, el domingo 5 de abril a las 14:45 horas (17:45 GMT).