Luka Modric alargó su contrato con AC Milan

El croata Luka Modric renovó este jueves con AC Milan por una temporada más, hasta junio de 2027, después de incorporarse al club hace un año, disputar 37 partidos, anotar dos goles y convertirse en uno de los referentes y líderes del equipo.

"El futuro todavía lleva su nombre. La historia de Luka como rossonero continúa", señaló el elenco lombardo en su comunicado oficial para confirmar la ampliación del vínculo con el exjugador de Real Madrid.

Modric, que cumple 41 años en septiembre, continuará vistiendo el dorsal número 14 del conjunto italiano, al que llegó en 2025 tras una exitosa etapa de más de una década en el cuadro merengue.

El croata se convirtió rápidamente en una de las piezas clave del equipo y mantuvo un papel destacado gracias a su veteranía, tras una temporada en la que el conjunto quedó finalmente fuera de los puestos de Liga de Campeones, competición que conquistó en siete ocasiones.

El jugador expresó que está "muy feliz" de seguir vistiendo la camiseta de uno de los históricos del 'calcio', en el que se sintió "bienvenido y querido desde el primer día".

"Después de una temporada por debajo de nuestras expectativas, las ganas de recuperarnos son enormes. Nos espera una nueva temporada y un nuevo desafío: un proyecto en el que creo y que me motiva", dijo, en palabras difundidas por la entidad del norte de Italia.