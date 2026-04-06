Torino FC lamentó el sensible fallecimiento de pequeño jugador de la Sub 8 en accidente automovilístico

Torino FC lamentó a través de sus redes sociales el sensible fallecimiento de Ismael Pistis, jugador de la Sub 8 del club, quien perdió la vida en un accidente automovilístico.

El pequeño futbolista viajaba con su padre en motocicleta cuando fueron embestidos por un automóvil. Ambos salieron despedidos del vehículo e Ismael falleció como consecuencia de las heridas.

El club de Guillermo Maripán recordó con bonitas palabras a su jugador: "Ismael era un joven futbolista del Torino Football Club en la categoría Sub-8. Un niño alegre que siempre sonreía, capaz de contagiar alegría y buen humor a todos cada día".



También extendieron su mensaje de condolencias a su familia: "A su madre, Antonia, a su padre, Marco, y a todos sus familiares, y a sus numerosos amigos y conocidos, nuestras condolencias y un abrazo fraterno de parte de todo el mundo Granata en este momento de dolor indescriptible."