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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

[VIDEO] Jugador de Lecce fue evacuado en ambulancia en medio del duelo ante Napoli

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lameck Banda cayó al césped del recinto y sus gestos de dolor provocaron la rápida acción del personal médico.

[VIDEO] Jugador de Lecce fue evacuado en ambulancia en medio del duelo ante Napoli
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El zambiano Lameck Banda, delantero de Lecce, fue evacuado en ambulancia del Estadio "Diego Armando Maradona" este sábado en medio del partido que finalizó 2-1 ante Napoli.

El futbolista africano cayó desplomado al suelo por un dolor en la parte superior diestra del pecho, provocado por un choque con el español Miguel Gutiérrez instantes antes, evacuado consciente en ambulancia.

Banda fue evacuado bajo el aplauso de los hinchas en el estadio, totalmente en silencio durante los minutos en los que fue atendido en el terreno de juego.

Según las primeras informaciones que el cuerpo médico del Lecce facilitó a la retransmisión televisiva de DAZN, el zambiano está respondiendo bien y se encuentra consciente y fuera de peligro.

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