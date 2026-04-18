Federación Mexicana sancionó a entrenador por conducta "impropia" contra una árbitra

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó este viernes que sancionó al director técnico de Club Mazatlán, Sergio Bueno, por su conducta "impropia" hacia la árbitra Katia Itzel García, quien participará en el Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con el testimonio de una fotoperiodista, el entrenador respondió a la decisión arbitral de expulsarlo del partido ante Pumas UNAM, con la expresión: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos".

En un comunicado, la FMF explicó que la sanción consiste en una multa económica, además de la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género, sin especificar el monto ni el total de horas.

Las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación determinaron que Bueno "incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes. Adicionalmente, se apercibió al director técnico respecto a su conducta futura".