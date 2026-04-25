Querétaro de Esteban González remontó ante Puebla y cerró con victoria su etapa en el Clausura MX

Querétaro, conjunto adiestrado por el director técnico chileno Esteban González, consiguió un ajustado triunfo por 1-2 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y cerró su participación en el Torneo de Clausura de la Liga MX, quedando fuera de los play-offs.

El trámite del compromiso comenzó de forma desfavorable para la escuadra del "chino", luego de que Bryan Garnica (10') abrió la cuenta en favor de los locales. No obstante, el equipo del estratega nacional reaccionó durante el complemento y Alí Ávila (55') junto a Daniel Parra (79') dieron la remontada

Si bien el cuadro del DT chileno sumó su octavo partido invicto, quedó undécimo con 20 puntos y a dos de entrar en la zona de postemporada que cierra Tigres con 22 unidades en el octavo lugar a falta de que se complete la jornada.

La escuadra de los "gallos blancos" inició ahora un prolongado periodo de receso debido a la realización de la Copa del Mundo 2026. El equipo del entrenador chileno proyectó su retorno a las canchas para el próximo 5 de agosto, instancia donde enfrentará a FC Dallas por la jornada inaugural de la Leagues Cup.