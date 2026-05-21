Matías Almeyda fue anunciado como nuevo DT de Monterrey

El argentino Matías Almeyda, exDT de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla, fue anunciado como nuevo entrenador de Monterrey en México.

De acuerdo al comunicado del club mexicano, Almeyda asumió la dirección técnica con un contrato por dos años.

Almeyda llegó a Monterrey después de ser desvinculado de Sevilla por los malos resultados, dejando al equipo de los chilenos al borde del descenso en La Liga de España.