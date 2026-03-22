[VIDEO] Insólito: Canal interrumpió transmisión de la Liga MX con comerciales en pleno partido

Durante la transmisión del encuentro entre Monterrey y Chivas de Guadalajara se evidenció una insólita interrupción con comerciales mientras el juego estaba en pleno desarrollo.

A diferencia de otras modalidades de publicidad en pantalla, como huinchas inferiores o marcos que permiten seguir viendo las acciones, el Canal 5 directamente reemplazó la señal del partido por anuncios en reiteradas ocasiones.

Cabe indicar que la televisora transmite la Liga MX en la TV abierta de su país, en colaboración con el canal de pago TUDN aprovechando que ambos pertenecen a Televisa.