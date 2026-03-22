Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.7°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

[VIDEO] Insólito: Canal interrumpió transmisión de la Liga MX con comerciales en pleno partido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La señal de TV abierta pasó abruptamente a los anuncios.

[VIDEO] Insólito: Canal interrumpió transmisión de la Liga MX con comerciales en pleno partido
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante la transmisión del encuentro entre Monterrey y Chivas de Guadalajara se evidenció una insólita interrupción con comerciales mientras el juego estaba en pleno desarrollo.

A diferencia de otras modalidades de publicidad en pantalla, como huinchas inferiores o marcos que permiten seguir viendo las acciones, el Canal 5 directamente reemplazó la señal del partido por anuncios en reiteradas ocasiones.

Cabe indicar que la televisora transmite la Liga MX en la TV abierta de su país, en colaboración con el canal de pago TUDN aprovechando que ambos pertenecen a Televisa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada