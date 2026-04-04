Tragedia: Banderazo de Alianza Lima dejó un muerto y al menos 47 heridos

El Estadio "Alejandro Villanueva" fue el escenario del banderazo de Alianza Lima de cara al clásico del fútbol peruano contra Universitario, fiesta que acabó en tragedia con al menos un muerto y al menos 47 heridos; emergencia cuyas causas están bajo investigación de las autoridades.

Aunque las autoridades peruanas habían reportado inicialmente la caída de un muro o estructura del estadio, esto fue posteriormente descartado al constatar que las instalaciones del recinto deportivo estaban sin afectación.

La concentración se realizó en la tribuna sur del estadio, donde habitualmente se asienta la barra brava aliancista. Dentro de las hipótesis se evalúa una presunta avalancha humana por un exceso de asistentes, así como una posible pelea entre integrantes de la barra brava.

En diversos vídeos difundidos en redes sociales por asistentes a esta concentración se observa en un momento el ingreso de una gran multitud de gente a la tribuna sur del estadio, que ya lucía llena, e instantes después gritos de desesperación y personas tratando de pasar unas encima de otras, incluidos niños entre el público.

Preliminarmente se reportó que la víctima fatal murió por asfixia, mientras que otras decenas de personas quedaron prácticamente inconscientes en el piso.

Tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima, como el municipio limeño de La Victoria, en cuya jurisdicción se encuentra el estadio de Alianza Lima, indicaron en sendos comunicados que el popular "banderazo" no contaba con los permisos respectivos ni garantías de seguridad para su celebración. Luego, el gobierno local de La Victoria clausuró el Estadio "Alejandro Villanueva".

Por su parte, el club Alianza Lima lamentó los hechos en otro comunicado y señaló que "desde el primer momento se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencia, brindando asistencia oportunidad a los afectados y a sus familiares".

"Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación", señaló la institución deportiva.

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, indicó en declaraciones a la emisora RPP que este tipo de banderazos son habituales y que hasta ahora no había habido incidentes. "Es un evento interno, no es un evento comercial ni con entradas. No era un espectáculo, sino algunos (hinchas) asistiendo al estadio", apuntó el dirigente.

Mientras, la Liga 1, el torneo de primera división de Perú, ratificó que el clásico entre Universitario y Alianza Lima, mantendrá su programación pese a la tragedia.

Así, el partido en cancha de la U limeña se jugará este sábado 4 de abril a las 22:00 horas de Chile (03:00 GMT).