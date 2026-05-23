[VIDEO] Insólito autogol marcó el ascenso de Al Diriyah en Arabia Saudita

Al Diriyah consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol de Arabia Saudita tras vencer 2-1 a Al-Ula en el repechaje, en un partido que tuvo una de las jugadas más insólitas de la temporada.

El elenco de Al-Ula ganaba 1-0 hasta los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Laborde tuvo la opción de empatar para Al Diriyah mediante lanzamiento penal. El arquero Al Owais contuvo el remate con el pie izquierdo, pero el rebote terminó en una acción increíble.

Michael, exjugador de Flamengo, intentó despejar el balón en el área, pero su remate impactó en su compañero Ali Al Hussein y terminó dentro del arco de Al-Ula. El autogol significó el empate de Al Diriyah, que luego ganó 2-1 en el tiempo suplementario y aseguró el último cupo de ascenso.