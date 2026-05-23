Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago3.2°
Humedad93%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí

[VIDEO] Insólito autogol marcó el ascenso de Al Diriyah en Arabia Saudita

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo logró el boleto a la máxima categoría tras vencer 2-1 a Al-Ula en tiempo suplementario.

[VIDEO] Insólito autogol marcó el ascenso de Al Diriyah en Arabia Saudita
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al Diriyah consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol de Arabia Saudita tras vencer 2-1 a Al-Ula en el repechaje, en un partido que tuvo una de las jugadas más insólitas de la temporada.

El elenco de Al-Ula ganaba 1-0 hasta los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Laborde tuvo la opción de empatar para Al Diriyah mediante lanzamiento penal. El arquero Al Owais contuvo el remate con el pie izquierdo, pero el rebote terminó en una acción increíble.

Michael, exjugador de Flamengo, intentó despejar el balón en el área, pero su remate impactó en su compañero Ali Al Hussein y terminó dentro del arco de Al-Ula. El autogol significó el empate de Al Diriyah, que luego ganó 2-1 en el tiempo suplementario y aseguró el último cupo de ascenso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada