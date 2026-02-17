Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga turca

Justicia de Turquía intervino club por presunto blanqueo de dinero de apuestas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Fiscalía de Estambul ordenó tomar el control de la institución de cuarta categoría y detuvo a ocho sospechosos. Las autoridades buscan al expresidente del equipo, acusado de coordinar una red de apuestas ilegales.

Justicia de Turquía intervino club por presunto blanqueo de dinero de apuestas
La Fiscalía de Estambul ordenó intervenir Diyarbekirspor, club que milita en la cuarta categoría del fútbol turco, debido a las sospechas de que la institución fue utilizada para blanquear dinero proveniente de apuestas ilegales coordinadas por su antigua dirigencia.

La Policía de delitos económicos ejecutó un amplio operativo en varias provincias que resultó en la detención de ocho sospechosos. Además, las fuerzas de seguridad tomaron el control administrativo del club, que actualmente compite en el grupo 2 del cuarto nivel del balompié local, e incautaron vehículos, inmuebles y terrenos pertenecientes a tres empresas relacionadas con la trama.

El principal sospechoso de la investigación es el expresidente de la institución, Fevzi Ilhanli, quien se encuentra prófugo. Según la prensa local, Ilhanli supuestamente blanqueaba las ganancias de las apuestas canalizando el dinero a través de las cuentas del contable del equipo y de otros trabajadores.

Esta acción se enmarca en una amplia iniciativa judicial en Turquía para erradicar las apuestas en el deporte, la cual ya provocó arrestos y sanciones a árbitros y jugadores de categorías inferiores en los últimos meses. Cabe destacar que ya existían antecedentes de actividades sospechosas en Tuzlaspor (hoy Beykoz Anadoluspor), otro club que dirigió el imputado hace dos años.

