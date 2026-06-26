Comparada con el busto de Cristiano Ronaldo: Estatua gigante de Messi recibió fuertes críticas

Lionel Messi recibió un nuevo homenaje en Argentina con la inauguración de una estatua de 25 metros de altura en la localidad de Cutral Co, Neuquén, el cual generó una inmediata controversia por el escaso parecido físico.

Incluso, la situación recordó al fallido busto de Cristiano Ronaldo exhibido en el aeropuerto de Madeira durante 2017, pieza que también recibió cuestionamientos por su estética.

Según detalló The Sun, las comparaciones entre ambas obras se viralizaron bajo frases irónicas. Por lo que aunque la obra para el capitán de la "albiceleste" superó todas las dimensiones de proyectos previos, no logró convencer a quienes exigieron una remodelación más representativa.

Este homenaje se dedicó a Messi por alcanzar la cifra de 18 goles en el Mundial tras convertir ante Argelia y Austria. Así, el jugador de Inter Miami se consolidó como el máximo artillero en la historia en este certamen tras superar el registro de Miroslav Klose.