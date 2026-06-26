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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Familiares y cercanos despiden a Alejandro Águila, el pequeño asesinado en una encerrona

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los restos del niño están siendo velados en la funeraria Iván Martínez, ubicada en calle Ernesto Alvear, en Puente Alto.

El cortejo fúnebre recorrerá puntos clave de la comuna antes de llegar al cementerio El Prado.

Familiares y cercanos despiden a Alejandro Águila, el pequeño asesinado en una encerrona
 ATON (referencial)

El círculo más cercano de Alejandro, compuesto por sus padres, y compañeros de curso, se ha reunido para rendirle homenaje

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Familiares, amigos y cercanos despiden este viernes a Alejandro Águila, el niño de 12 años que fue asesinado durante una encerrona en San Bernardo, cuyos restos están siendo velados en la funeraria Iván Martínez, ubicada en calle Ernesto Alvear, en Puente Alto.

Hasta el lugar ha llegado el círculo más cercano del pequeño, compuesto por sus padres y compañeros de curso, y también decenas de personas que se reunieron para rendirle homenaje.

Según confirmó el padre de Alejandro, el cortejo fúnebre iniciará su recorrido a las 13:30 horas, contemplando diversas paradas simbólicas.

La comunidad escolar del colegio El Sembrador, donde Alejandro cursaba sus estudios, se prepara para recibir el cortejo y brindar un homenaje póstumo.

Posteriormente, la caravana pasará por el domicilio del menor para luego dirigirse al Cementerio El Prado, donde se espera que los servicios funerarios se realicen alrededor de las 15:00 horas.

Detenidos están en prisión preventiva

Los seis integrantes de la banda delictual acusada de realizar la encerrona en que falleció el pequeño Alejandro se encuentran en prisión preventiva.

No obstante, uno de los detenidos será reformalizado, puesto que la investigación determinó que no estuvo presente en el asalto que terminó con la vida del niño.

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