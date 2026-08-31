Di María, Paredes y De Paul agradecieron a Messi tras anunciar su retiro de la selección

Ángel Di María, Leandro Paredes y otras figuras de la selección Argentina saludaron este lunes a Lionel Messi tras su anuncio de que se retira de la Albiceleste, al tiempo que le agradecieron por su gran desempeño y esfuerzo durante los más de 20 años en los que vistió la camiseta celeste y blanca.

"Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo", escribió en su perfil de Instagram Di María, compañero de Messi en el seleccionado durante casi 20 años.

El actual futbolista de Rosario Central destacó además la decisión de la 'Pulga' de haber optado por vestir la camiseta celeste y blanca, cuando podría haber elegido jugar para España: "Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia".

Leandro Paredes, que al igual que Di María integró junto a Messi el plantel campeón mundial en Catar 2022, también saludó al delantero del Inter Miami: "Gracias por absolutamente todo. Eres y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

Otro de los que apeló a las redes sociales para expresarse sobre el retiro de Messi del seleccionado fue el mediocampista Rodrigo de Paul, compañero suyo tanto en la Albiceleste como en el club estadounidense: "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste. Eres eterno".

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección", añadió De Paul, destacando el papel de Messi tanto dentro como fuera del campo.

Messi fue saludado además por otros compañeros del seleccionado, como Nicolás Tagliafico, así como por clubes del fútbol argentino, como River Plate, que publicó una imagen de un aficionado levantando la camiseta número 10 celeste y blanca del ídolo en un partido del club en el estadio Monumental de Buenos Aires.