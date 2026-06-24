El saludo del plantel argentino a Lionel Messi en la concentración mundialista

El plantel de la selección argentina hizo una pausa en la concentración en medio de la Copa del Mundo para saludar a su capitán y líder Lionel Messi, quien este miércoles 24 de junio cumple 39 años.

Así lo evidenció el propio delantero rosarino, quien agradeció el gesto: "Anoche arrancamos con una linda sorpresa", escribió el delantero de Inter Miami en redes sociales.

En la imagen aparecen Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina.

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