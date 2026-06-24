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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

El saludo del plantel argentino a Lionel Messi en la concentración mundialista

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El rosarino publicó una imagen con sus más cercanos.

El saludo del plantel argentino a Lionel Messi en la concentración mundialista
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El plantel de la selección argentina hizo una pausa en la concentración en medio de la Copa del Mundo para saludar a su capitán y líder Lionel Messi, quien este miércoles 24 de junio cumple 39 años.

Así lo evidenció el propio delantero rosarino, quien agradeció el gesto: "Anoche arrancamos con una linda sorpresa", escribió el delantero de Inter Miami en redes sociales.

En la imagen aparecen Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina.

Mira la imagen acá

 Imagen foto_00000001

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