¿En honor a Harry Potter? La simbólica lapicera que usó Lionel Messi en su carta de despedida

Lionel Messi sacudió al mundo del fútbol al comunicar su retiro definitivo de la selección argentina mediante una emotiva carta manuscrita, sin embargo, más allá de sus palabras tras dos décadas vistiendo la camiseta Albiceleste, un detalle capturó de inmediato la atención de los fanáticos: el particular y simbólico lápiz con la que redactó su mensaje.

Junto a las tres hojas de bloc escritas en letra imprenta, el astro trasandino dejó ver un bolígrafo de alta gama con acabados metálicos y dorados. Rápidamente, el diseño despertó la curiosidad en redes sociales debido a los grabados presentes en su capuchón.

El rasgo más llamativo de la pieza es un medallón circular grabado. En primera instancia, los seguidores interpretaron la figura como el símbolo del infinito, interpretándolo como el lazo eterno e indisoluble del capitán con la selección, más allá de haber colgado los botines a nivel internacional.

No obstante, fanáticos de la cultura pop asociaron el diseño al "Giratiempo", el icónico artefacto mágico de la saga "Harry Potter" utilizado para retroceder en el tiempo, una referencia plausible dada la conocida afición de la familia Messi por la obra de J.K. Rowling, fanatismo que es liderado por la esposa del rosarino, Antonela Roccuzzo.

Lejos de las teorías mágicas, la historia real del objeto está ligada a la gloria deportiva. La lapicera fue confeccionada por el destacado orfebre argentino Hugo Gassioles, quien diseñó piezas personalizadas para el plantel campeón del mundo tras la consagración en Qatar 2022.

Técnicamente, el bolígrafo está elaborado en plata 925 y madera de guayacán, un material autóctono reconocido por su extrema resistencia y particulares vetas, el cual fue escogido como una metáfora de la persistencia y resiliencia de la "Pulga" a lo largo de su carrera.

A esto se suma un detalle numérico clave: el medallón exhibe seis estrellas grabadas, las que coinciden exactamente con los seis títulos oficiales que Messi conquistó con Argentina.