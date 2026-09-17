Expresidenta de Eldense dio por hecho el traspaso del club a Messi: "Queda en las mejores manos"

La ahora expresidenta del Club Deportivo Eldense, Carolina Holguín, dio por cerrada la venta de la institución a la estrella trasandina Lionel Messi, coincidiendo con la conmemoración de los 105 años de historia del club.

Tras confirmarse su salida de la máxima dirigencia del equipo que milita en Segunda División, la directiva colombiana emitió un comunicado oficial donde afirmó el desembarco del campeón del mundo en Catar 2022.

"El Eldense comienza una nueva etapa de la mano de Lionel Messi, para mí, la mayor leyenda viva del fútbol mundial", aseguró Holguín. "Poder entregarle hoy el testigo de este club es un orgullo enorme y, sobre todo, me da la tranquilidad de que lo dejo en las mejores manos", añadió.

En esa misma línea, la exmandamás le dedicó unas sentidas palabras al actual jugador de Inter Miami: "Se trata de una entidad con más de 100 años de historia, con una ciudad detrás que lo vive, lo sufre y lo ama. Cuídalo, respeta lo que significa para su gente y, sobre todo, trae grandes sueños a Elda. Estoy segura de que lo que viene puede ser extraordinario".

Por último, Holguín hizo un llamado a los hinchas del conjunto azulgrana para arropar este nuevo ciclo: "Hagan que desde el primer día sienta lo que significa el Deportivo, lo que significa esta afición y lo que significa Elda", sentenció.