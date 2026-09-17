AChS: Conducir sin suficiente descanso equivale a hacerlo después de beber alcohol

Rodrigo de la Calle, gerente de Prevención y Desarrollo Comercial de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS), abordó los resultados de la encuesta realizada junto a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) sobre la conducta de los conductores chilenos para estas Fiestas Patrias y advirtió que conducir sin descanso suficiente equivale a hacerlo después de beber alcohol.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ingeniero civil industrial detalló que la falta de descanso, el consumo de alcohol y el exceso de velocidad son los tres principales factores que han provocado accidentes fatales durante las celebraciones.

En esa línea, el experto en seguridad vial explicó que "manejar después de estar 17 horas despierto es equivalente a (hacerlo después de) consumir 0,05 gramos de alcohol en la sangre, lo que no es permitido".

Asimismo, enfatizó que manejar después de "24 horas de vigilia, que es un día competo sin dormir, equivale a hacerlo con 0,1 gramos de alcohol en la sangre, lo que es excesivo".

El funcionario de la Achs subrayó que la "principal causa de los accidentes fatales se debe a una conducta imprudente de los conductores, (siendo) la conducción a exceso de velocidad la peor dentro de todas", por lo que llamó a respetar las normas de tránsito establecidas para conducir en la ciudad y en carreteras.

Finalmente, de la Calle alertó que nueve de cada 10 personas manifestó su preocupación por imprudencia de terceros o por encontrarse con conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero al ser consultados por sus propios hábitos, solo un 38,1% aseguró que tomará resguardos concretos para evitar el consumo de sustancias antes de conducir.