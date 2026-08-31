Infantino despidió a Messi de la selección argentina: "Redefinió nuestro hermoso deporte"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dedicó un emotivo mensaje de reconocimiento a Lionel Messi, a propósito del cierre de su histórica etapa defendiendo la camiseta de la selección argentina.

A través de sus canales oficiales, el timonel del ente rector del fútbol mundial felicitó al capitán de la "Albiceleste" por una "carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte".

Infantino repasó los hitos que el rosarino inscribió en los libros de historia: "Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre", expresó.

Finalmente, la máxima autoridad del fútbol global agradeció el impacto que generó el '10' a lo largo de los años. "Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la selección y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", concluyó.