Infantino despidió a Messi de la selección argentina: "Redefinió nuestro hermoso deporte"
El presidente de la FIFA dedicó sentidas palabras al astro trasandino, quien anunció su retiro de la Albiceleste.
El presidente de la FIFA dedicó sentidas palabras al astro trasandino, quien anunció su retiro de la Albiceleste.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dedicó un emotivo mensaje de reconocimiento a Lionel Messi, a propósito del cierre de su histórica etapa defendiendo la camiseta de la selección argentina.
A través de sus canales oficiales, el timonel del ente rector del fútbol mundial felicitó al capitán de la "Albiceleste" por una "carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte".
Infantino repasó los hitos que el rosarino inscribió en los libros de historia: "Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre", expresó.
Finalmente, la máxima autoridad del fútbol global agradeció el impacto que generó el '10' a lo largo de los años. "Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la selección y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", concluyó.