Lionel Messi está a detalles de comprar un modesto club español

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, destacó este miércoles en una improvisada rueda de prensa la importancia que tiene para la ciudad que una figura de talla mundial como Lionel Messi pueda asumir la propiedad del Club Deportivo Eldense y apuntó que, si la operación se concreta, la entidad seguirá contando con el apoyo municipal.

"Con el entorno de Messi hemos tenido muy en cuenta que el Eldense es un club histórico al ser el decano en la provincia de Alicante, además de haber logrado dos ascensos al fútbol profesional en los últimos tres años", dijo Alfaro este miércoles.

El alcalde también señaló sobre los encuentros que ha tenido con el círculo más próximo a Messi que "han visto el apoyo del Ayuntamiento (municipio) en los últimos años" y añadió que "desde que se convirtió en sociedad anónima deportiva en 2022, ha subvencionado al club con más de cuatro millones de euros con un acuerdo de patrocinio de un millón por temporada".

En este sentido, Alfaro aseguró que en estos contactos le ha trasladado que "el club seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento" en un proyecto que, según el alcalde, apostará "por la formación y el fútbol base".

El político se mostró muy ilusionado porque "para la ciudad es una gran oportunidad que una figura como Leo Messi se haya fijado en nuestro club y pueda situar a Elda en el panorama a nivel nacional y también a nivel internacional".

Este martes fuentes cercanas a la operación informaron a la Agencia EFE de que el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 alcanzó un principio de acuerdo con los actuales propietarios del club para convertirse en el máximo accionista de Eldense, de la segunda división española.