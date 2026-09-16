Lionel Messi llegó a los 100 goles con Inter Miami en triunfo ante Cruz Azul en la Campeones Cup

El argentino Lionel Messi marcó este miércoles su gol número 100 con Inter Miami gracias a un tanto de cabeza que abrió el marcador en el triunfo por 2-0 sobre Cruz Azul en la Campeones Cup, competencia en donde se enfrentan los campeones de la MLS y la liga mexicana.

Messi adelantó a su equipo en el minuto 24 con un remate de cabeza desde dentro del área pequeña a centro del uruguayo Luis Suárez, acercando a Inter Miami al primer título de la temporada.

Este partido marcó el debut del argentino Cristian 'Kily' González en el banco de Las Garzas como reemplazo de su compatriota Guillermo Hoyos.

El segundo tanto del partido fue anotado por Casemiro, con asistencia del propio Messi (81')

Messi inauguró su cuenta con Inter Miami precisamente contra Cruz Azul en su debut en julio de 2023.

En total, Messi lleva 929 goles anotados en su carrera profesional, con 804 a nivel de clubes y 125 con la selección de Argentina.