Messi presentó los zapatos para su "último tango" en el Mundial 2026

A través de un video en redes sociales, Lionel Messi anunció los zapatos que usará en el Mundial de Norteamérica 2026, su sexta y última cita planetaria con la selección argentina.

El ocho veces ganador del "Balón de Oro" será el rostro principal de Adidas para el certamen. La marca alemana tiene su línea personal de botines llamada "Messi", la cual anunció las nuevas "Último Tango", que tienen los colores de su país y serán el par que vestirá el astro en su despedida de la Copa del Mundo.

Messi pondrá fin a su etapa mundialista con seis participaciones, siendo estas en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026, en la que cosechó un segundo puesto en 2014 y fue campeón en 2022.