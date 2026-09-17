Rodrigo De Paul se deshizo en elogios a Messi: "Intento disfrutarlo al máximo"

El volante argentino Rodrigo De Paul se deshizo en elogios hacia Lionel Messi luego de la conquista de la Campeones Cup con Inter Miami y aseguró que intenta disfrutar al máximo cada partido junto al astro trasandino.

"Se volvió una costumbre, pero no lo es. Hay que disfrutarlo, hay que admirarlo, hay que ver con el amor sobre todo que juega cada partido, porque eso no tiene otra palabra. Por suerte hace ya muchos años que lo tengo de mi lado, así que intento disfrutarlo al máximo", señaló De Paul en declaraciones a las redes oficiales de la MLS.

El mediocampista también valoró el funcionamiento de Inter Miami en la final y sostuvo que el equipo comienza a adquirir experiencia en este tipo de encuentros. "Inter hoy jugó como se tienen que jugar las finales, concentrado, no dando una pelota por perdida, y obviamente después tenemos al más grande, que siempre parece que salimos ganando 1-0 con él", afirmó.

De Paul también abordó la discusión en torno al Balón de Oro y fue categórico al respaldar a Messi. "Para mí no hay ningún tipo de discusión en un año de Mundial. Nunca lo hizo ni nunca nadie va a hacer lo que hizo él en esta Copa del Mundo con 39 años. Desafió todos los límites, compitió contra jugadores extraordinarios y fue el mejor de esta Copa del Mundo", sostuvo.

Finalmente, el campeón mundial con Argentina se refirió a la despedida prevista para el 6 de octubre y reconoció que evita pensar demasiado en ese momento. "Va a ser muy emotivo. Vamos a despedir al que nos dio tantas alegrías, al que hace muchos años nos hace ilusionar. Ya llegará el momento de la emoción, por ahora vivo más el día a día", cerró De Paul.