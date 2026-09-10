Santa Fe rebautizó su paseo costero en homenaje a Lionel Messi

La ciudad argentina de Santa Fe decidió rebautizar uno de sus espacios más emblemáticos en homenaje a Lionel Messi, luego de que el concejo municipal aprobara que la tradicional Costanera Este pase a llevar el nombre del histórico capitán de la "Albiceleste".

El paseo, ubicado a orillas de la laguna Setúbal, tiene cerca de 1.500 metros de extensión y recibe diariamente a miles de personas. La iniciativa contempla además nueva señalización con referencias al futbolista y la instalación de una escultura o intervención artística dedicada al atacante.

El reconocimiento se produjo después de que Messi anunciara el pasado 1 de septiembre su retiro de la selección argentina. El delantero cerró su trayectoria internacional con más de 200 partidos, 125 goles y 68 asistencias, además de conquistar el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.