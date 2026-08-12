"Tengo dudas de seguir": Messi evalúa el fin de su carrera tras muerte de su padre

Lionel Messi remeció a los fanáticos del deporte al abrir la puerta a un retiro anticipado de las canchas al confesar que no sabe cómo continuar su carrera luego de la muerte de su padre Jorge el pasado fin de semana.

En una desgarradora segunda parte de una desgarradora carta que el astro rosarino publicó en redes sociales, el capitán de la selección argentina centró sus palabras en el duro impacto emocional que le significa seguir jugando sin la presencia de su progenitor.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", confesó.

En esa misma línea, el atacante lamentó profundamente la partida de su padre a tan poco de cerrar su etapa como profesional: "Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", expresó con dolor.

A lo largo del escrito, Messi recordó los sacrificios de su infancia, destacando que su padre fue su "papá, amigo y representante", acompañándolo desde sus primeros entrenamientos después del trabajo hasta convertirse en su guía en cada decisión.

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos (...) Descansá en paz y cuidanos desde arriba. Te amo, pa", concluyó el histórico futbolista.