Universidad de Buenos Aires entregará doctorado honoris causa a Lionel Messi

La Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que entregará un doctorado honoris causa a Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, el próximo martes 6 de octubre, mismo día en que será su partido de despedida de la Albiceleste.

"Su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente", destacó la UBA en su resolución.

Además, la casa de estudios destacó los logros de Messi con la Albiceleste, remarcando las Copas Américas de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el subcampeonato del Mundial 2026.

"Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional. Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia", declaró Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

De acuerdo al Diario Olé, la ceremonia de entrega del título honorífico será en el Monumental de Buenos Aires, en la previa del amistoso con Benín, que será su despedida definitiva de la selección argentina.

El amistoso está programado para el martes 6 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT).