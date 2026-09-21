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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] Messi usará una camiseta especial en su último partido con la selección argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se reveló un primer vistazo al uniforme conmemorativo.

[VIDEO] Messi usará una camiseta especial en su último partido con la selección argentina
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Con un breve video, Lionel Messi adelantó la camiseta edición especial para su despedida de la selección argentina, el martes 6 de octubre en un amistoso contra Benín en el Estadio Monumental de River Plate.

A falta del lanzamiento oficial, el avance mostró al astro trasandino colgando una casaquilla de base celeste, con una única franja central blanca además de las tres bandas de Adidas en los hombros.

Además de un jocktag especial en la nuca, la parte trasera presenta una marca de agua con el Sol de Mayo de la bandera argentina, junto a dorsales que pasan del negro habitual a dorado.

- Revisa el primer vistazo a la camiseta:

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