Charles Aránguiz quedó descartado en la U para enfrentar a Everton

Universidad de Chile volvió a sufrir un revés en su mediocampo, con la extensión de la baja de Charles Aránguiz de cara a la ida con Everton por octavos de final de la Copa Chile.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el volante probó con trabajos en los entrenamientos, pero el cuerpo técnico de Fernando Gago optó por descartarlo en miras a la visita al Sausalito este jueves 24 de septiembre (20:30 horas).

Cabe recordar que Aránguiz sufrió problemas en una rodilla producto de un "pancorazo" recibido en una práctica previa al duelo ante Deportes La Serena del pasado 13 de septiembre.

Además del mencionado duelo con los "papayeros" y la ida con Everton, no se descarta que Aránguiz también se pierda la vuelta de la llave en Copa Chile. La respuesta del volante determinará si su retorno es este domingo 27 ante los "ruleteros" en Santiago, o bien si tendrá que esperar al retorno de la Liga de Primera ante Ñublense el lunes 12 de octubre.

De esta manera la U tendrá que rearmar al completo su mediocampo, pues tampoco tendrá disponible al seleccionado nacional Agustín Arce ni al lesionado Lucas Barrera. Tobías Reinhart e Israel Poblete asoman como reemplazos en la zona de volantes.