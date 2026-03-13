Luis Jiménez rompe el silencio y confirma romance con Gala Caldirola: "Decidimos darnos la oportunidad"

Luego de varios días de intensas especulaciones, el exfutbolista chileno Luis "Mago" Jiménez rompió el silencio y confirmó públicamente su nueva relación sentimental con la modelo y otrora chica reality Gala Caldirola.

Los rumores comenzaron a circular fuertemente en redes sociales luego de que el exseleccionado compartiera una serie de postales disfrutando del Parque Nacional Torres del Paine. Las alarmas se encendieron cuando, de manera paralela, la española publicó historias en el mismo recinto.

Las teorías de los seguidores estallaron luego de que en uno de los registros de Caldirola se asomara un hombre con características muy similares a las del deportista. A esto se sumó la información del portal de espectáculos Infama, que aseguró que la pareja ya había sido vista junta en la zona austral.

"Nos gustaría que sea de cero"

Frente a la ola de comentarios y teorías, fue el propio Luis Jiménez quien decidió tomar la palabra a través de su cuenta de Instagram para oficializar la relación y pedir respeto por este nuevo proceso.

"No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar nos gustaría que sea de cero, sin malas energías ni especulaciones", lanzó de entrada el exfutbolista.

En su mensaje, Jiménez explicó cómo surgió la conexión con la española: "A veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo, aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad, más allá de un simple 'hola y chao'".

"Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad", sentenció el "Mago", confirmando así que ambos apuestan por esta nueva etapa sentimental.