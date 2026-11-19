Una insólita situación vivió el argentino Mauricio Pochettino en su primer día como entrenador de Manchester United, ya que un dron grabó un video de 12 minutos y el registro se difundió rápidamente en redes sociales.

La práctica era a puertas cerradas, sin acceso para los medios, pero el dron capturó los ejercicios que hizo el plantel bajo las órdenes de Pochettino, quien llegó en reemplazo de Michael Carrick tras los malos resultados.

Los medios británicos informaron la irregular situación, ya que el club tiene señaléticas en donde indica que está estrictamente prohibido el uso de drones para grabar en la zona y que incluso pueden tomar acciones legales contra los infractores.

El debut de Pochettino con los "Diablos Rojos" será el domingo a las 13:30 horas (16:30 GMT) en Anfield Road, ante Liverpool, en uno de los clásicos del fútbol de Inglaterra.