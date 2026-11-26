Mauricio Pochettino, entrenador de Manchester United, sorprendió con una particular medida para mejorar el estado físico de sus dirigidos, quienes realizaron trabajos con pesas en el terreno de juego tras el empate 2-2 ante Sporting de Lisboa por la Champions League.

De acuerdo con lo publicado por The Sun, el técnico argentino ordenó que los futbolistas suplentes y aquellos que sumaron pocos minutos cumplieran una sesión adicional de entrenamiento enfocada en la fuerza y el acondicionamiento físico, cerca de la medianoche en Portugal.

Entre los jugadores que participaron de los ejercicios estuvieron Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Ayden Heaven, Harry Amass, Shea Lacey y Andrey Santos, además de los porteros Karl Darlow y Tom Heaton, bajo la supervisión del preparador físico Sam Wilson, quien anteriormente trabajó en Arsenal.

La medida responde a una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico argentino, pues Manchester United figura entre los dos peores equipos de la Premier League en indicadores de carrera y distancia total recorrida durante los partidos.

Pochettino, quien aún no consigue triunfos al mando de los "diablos rojos", tendrá una nueva oportunidad este sábado cuando reciba a Brentford en Old Trafford por la liga inglesa, certamen en que su equipo marcha penúltimo y está en zona de descenso.