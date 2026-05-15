Una baja más para Países Bajos: Matthijs De Ligt fue operado y se perderá el Mundial

El defensor neerlandés Matthijs De Ligt, quien actualmente milita en Manchester United, fue operado de una lesión en la espalda y se perderá el Mundial que comienza el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El central empezó muy bien la temporada y llegó a ser elegido el mejor futbolista del equipo en noviembre, pero ese mismo mes sufrió la mencionada molestia que lo marginó hasta la fecha.

"Desde noviembre lo intenté todo, poniéndome al límite en cada sesión y explorando cada opción para poder volver a hacer lo que amo, jugar al fútbol. (...) Sigo con la misma determinación que siempre de representar al United y poder jugar lo antes posible", dijo De Ligt.



Esta es la segunda baja de importancia para la selección de Ronald Koeman después de que Xavi Simons, quien milita en Tottenham Hotspur y también se perderá la Copa del Mundo por un problema en la rodilla.