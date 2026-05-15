¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante el campeón FC Barcelona?

Real Betis, club dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, tendrá un desafío de máxima exigencia este domingo 17 de mayo cuando visite a FC Barcelona en el Camp Nou, por la penúltima jornada de La Liga de España.

El encuentro del "Ingeniero" ante el campeón del certamen está pactado para las 15:15 horas de Chile (19:15 GMT). El compromiso contará con la transmisión televisiva en ESPN, mientras que vía streaming irá a través de la plataforma Disney+.

Para este partido, el equipo de Pellegrini llega con tranquilidad tras asegurar el quinto puesto de la tabla al sumar 57 puntos y, con la liberación de un cupo, su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

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