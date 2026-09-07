Davide Ancelotti elogió a Pellegrini: "No siempre tiene el reconocimiento que merece"

Davide Ancelotti, entrenador de Lille e hijo del reconocido adiestrador italiano Carlo Ancelotti, elogió al chileno Manuel Pellegrini en la previa del estreno ante Real Betis en la fase liguera de la UEFA Champions League, este martes a las 16:00 horas (19:00 GMT).

"En cuanto a Manuel Pellegrini, no siempre tiene el reconocimiento que merece, porque tiene una trayectoria increíble y tuvo mucho éxito", comenzó mencionando el estratega europeo de 37 años.

Seguido a ello, se comparó tras dar hace poco el salto al cuadro francés: "Quienes estamos empezando le tenemos mucha admiración. No sé si llegaré a su edad, me digo a mí mismo que es imposible, pero cuando veo a mi padre (con 67 años) que tampoco se detiene, tal vez cambie de opinión".

"Real Betis es un equipo organizado, siempre muy difícil de enfrentar y que, al margen de la derrota con Levante, no recibió tantos goles porque cuenta también con una buena defensiva", cerró Ancelotti.