Excapitán de Betis con Pellegrini: "Es un viejo lobo, él se las sabe todas"

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, recibió inesperados elogios de uno de sus expupilos, el mexicano Andrés Guardado, quien vivió momentos tensos con el chileno que terminaron propiciando su salida del club en enero de 2024.

En entrevista con El Camino de Mario, programa de YouTube conducido por el ex futbolista español Mario Suárez, el otrora jugador azteca remarcó que "él (Pellegrini) sabe, es un viejo lobo, él se las sabe todas. No es el mejor entrenador tácticamente, porque no lo es, no es un entrenador como Luis Enrique o los de ahora, muy tácticos, que hacen cosas, él es básico, pero sabe meter a los buenos".

En esa misma línea, el ex mediocampista reveló que el principal punto fuerte del "Ingeniero" es que "él huele al jugador, él huele el que está bien y el que no, él huele qué jugador es para cada partido".

De todas maneras, el oriundo de Guadalajara apuntó que "lo peor es que no trabajar tanto táctica o no analizar tanto al rival, dejas mucho dependiendo de los jugadores y a lo mejor los jugadores necesitan esa ayuda desde fuera, pero es un entrenador espectacular. Ahora tenemos una relación perfecta".

En cuanto al quiebre que tuvo con el chileno, Guardado indicó que "sentí que Manuel no me valoraba esa parte mía, sino que me veía como un complemento, pero que no me necesitaba en el campo. Soy jugador de fútbol, no psicólogo. Me ponía los partidos que nadie quería jugar, cuando el partido iba mal, el primer cambio era yo. Me empezó a irritar, me mandaba a calentar y no jugaba... se lo había hecho a Joaquín alguna vez y era algo que hablábamos en el vestuario".

"Llegó un partido en casa, yo lo traía en la cabeza, yo cometí el error de no hablarlo antes, íbamos 0-0 creo y en el descanso, él tenía automático, que si la cosa iba mal, me quitaba. Entramos y dijo que me iba a cambiar No le dije nada, pero cogí mis cosas y me fui a casa", agregó el norteamericano.

Guardado sostuvo que tras este episodio, el DT "lo habló delante de todos, empezó a decirme cosas que no me parecieron y no me quedé callado. Solté toda la mierda. No estuvo bien. Después de la pelea, me castiga dos partidos. Fue en Navidad, me fui enojado de vacaciones y me llegó la oferta para irme a México. Pensé que mi ciclo había terminado".