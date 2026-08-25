Histórico: Manuel Pellegrini llegó a las 100 victorias con Betis en La Liga de España

El chileno Manuel Pellegrini nuevamente hizo historia en Real Betis, al llegar a las 100 victorias como técnico del equipo andaluz en La Liga de España, tras la victorio por 0-1 sobre Valencia en Mestalla.

El "Ingeniero", quien llegó al cuadro verdiblanco en julio de 2020, se convirtió en el primer estratego en la historia del club en lograr el centenar de encuentros ganados en el certamen.

Pese a la hazaña, Pellegrini ya poseía el récord de triunfos ligueros, el cual logró tras sumar 79 victorias cuando sus pupilos se impusieron 3-2 contra Leganés el 16 de marzo de 2025, superando las 78 de Lorenzo Serra Ferrer.

Como DT del conjunto andaluz, Pellegrini consiguió la Copa del Rey en 2022, sumado a un subcampeonato de Conference League, múltiples participaciones en Europa League y una clasificación a la Champions League de esta temporada, la primera en 21 años para Real Betis.

En el balance general, considerando todas las competencias, Pellegrini ha dirigido a Betis en 313 partidos, con 148 victorias, 82 empates y 83 derrotas.

El próximo partido de Real Betis será el sábado 29 de agosto, como visita ante Levante, a las 11:00 horas (15:00 GMT).