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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

"Me shockeó": Streamer Davoo Xeneize contó "increíble" acto de Pellegrini en un vuelo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Una locura, no podía creer lo que estaba viendo. Tremendo entrenador", relató el trasandino.

 Captura (Kick) / Aton (Archivo)
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Real Betis realiza su pretemporada en Europa y el entrenador chileno Manuel Pellegrini destacó por su actividad durante un vuelo, que fue contada por el streamer argentino Davoo Xeneize.

El creador de contenido viajó a España para ver La Velada del Año VII organizada por Ibai Llanos, relatando que se encontró en el avión con el DT, que había dejado los trabajos del equipo en Alemania por asuntos personales.

"Estaba con un PowerPoint analizando el próximo partido de Betis. No quiero decir contra qué rival, porque vi el equipo y lo que estaba armando. Me re shockeó ver eso. Qué locura", relató el trasandino.

"Lo que menos quería era molestarlo, pero cada tanto husmeaba porque me daba mucha intriga. Una locura, no podía creer lo que estaba viendo, completamente emocionante", destacó, a modo de elogio por la dedicación de Pellegrini con su trabajo.

"Tremendo entrenador. Me acerqué y le dije 'Ingeniero, acá un argentino que te admira mucho, amo el fútbol, la verdad es que sos un fenómeno y es un honor conocerte, no te quiero molestar'. Medio que se rio, me hizo así (palmada en el hombro) y me miró como 'gracias, muchas gracias'", complementó sobre su saludo, recordando su ciclo al mando de San lorenzo en 2001.

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