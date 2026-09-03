Mourinho por antiguos ataques a Pellegrini: "Dije comentarios muy estúpidos, él es un ejemplo"

En la previa del duelo entre Real Madrid y Real Betis por la Liga de España, el portugués José Mourinho sorprendió este jueves al dejar definitivamente en el pasado la histórica rivalidad y los cruces verbales que protagonizó con el chileno Manuel Pellegrini, dedicándole sentidas palabras de admiración y catalogando al entrenador chileno como "un ejemplo de persona".

El luso recordó con autocrítica los momentos de tensión vividos, en especial cuando en 2011, tras suceder al "Ingeniero" en la banca de Real Madrid, lanzó una recordada frase despectiva: "Si me echan no voy a entrenar a Málaga, iré a un equipo grande".

"No reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado. Con él, yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido", admitió en conferencia de prensa.

Recordó cómo el destino terminó "saldando" aquella cuenta pendiente, haciendo alusión a la Premier League 2013-14 que Pellegrini conquistó con Manchester City gracias a una mano de su Chelsea: "Seguramente si nos escucha se va a reír. Lo he pagado bien porque en el campeonato que ganó con el City, si el Liverpool llega a empatar con mi Chelsea era campeón, pero nosotros ganamos", contó.

Finalmente, Mourinho destacó un gesto de caballerosidad del estratega nacional en un recordado cruce amistoso entre Real Betis y AS Roma: "Ha tenido cosas conmigo de gran señor. En un amistoso donde nos quedamos con siete jugadores por culpa del árbitro, él dijo: 'No vamos a machacar, lo dejamos como está' (3-1). Nos pudo meter ocho".

"Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Habrá abrazo antes y después", concluyó el técnico portugués.