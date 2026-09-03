Despidos por necesidad de la empresa caen por primera vez en 5 años

Entre enero y junio se registraron 242.822 despidos por la causal de necesidades de la empresa, lo que representó una disminución anual de 4,2%, de acuerdo con el último informe de la Dirección del Trabajo (DT).

La cifra marca un hito al convertirse en la primera caída para un primer semestre en cinco años, luego de que en 2021 se comparara favorablemente con el año de inicio de la pandemia.

Además, solo en junio el indicador retrocedió un 2,1% en comparación con igual mes del año anterior.

Sin embargo, los analistas económicos llamaron a mirar estas cifras con cautela, subrayando que no implican un cambio de tendencia ni anticipan una recuperación del empleo en el país.

El fenómeno coincide con una tasa de desocupación que escaló al 9,5% en el trimestre mayo-julio, su nivel más alto en un lustro. (FOTO: ATON)

Expertos descartan cambio de tendencia en el mercado del trabajo

En diálogo con La Tercera, el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, afirmó que "es prematuro hablar de un cambio de tendencia a pesar de la caída interanual de 2,1% en junio, porque lo que hemos visto en los últimos cuatro meses es una alternancia, en donde un mes crecen los despidos por necesidad de la empresa y al mes siguiente decrecen".

"Se necesitan más meses consecutivos de caída para poder hablar de cambio de tendencia, especialmente en el complejo escenario actual del mercado laboral", puntualizó el economista, que agregó que las desvinculaciones directas no constituyen la principal fuente de desocupación en el país, "sino de cesantes que lo están porque terminó el plazo del contrato, proyecto o reemplazo que estaban realizando".

"Al trimestre mayo-julio 2026, de los 981.044 desempleados, 167.717 eran cesantes por despido de su último empleo, equivalente al 17,1% de los desempleados. En cambio, los cesantes que ya no tienen empleo por término del contrato, proyecto o reemplazo alcanzaron los 523.025, equivalente al 53,3% de los desempleados", puntualizó el experto, que aclaró que "no basta con que los despidos caigan para que eso se traduzca en una reducción de la tasa de desempleo".

El registro constituye la primera baja semestral para esta causal en cinco años tras las cifras comparadas con el inicio de la pandemia. (FOTO: ATON)

Desempleo escala a 9,5% y destruye plazas formales

La cautela de los expertos cobra fuerza al contrastar los despidos con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que situaron la tasa de desocupación en 9,5% durante el trimestre mayo-julio, completando tres mediciones consecutivas por sobre el 9% y alcanzando sus niveles más altos en cinco años.

El deterioro del empleo se tradujo en una caída anual de 0,2% en la ocupación general (la primera destrucción neta desde abril de 2021) y en cinco trimestres móviles sucesivos de bajas en el empleo formal.

A ello se sumó un estancamiento en la capacidad de absorción del sector informal, que creció apenas un 1,6% (37 mil puestos), dejando la tasa de informalidad en 26,5%.