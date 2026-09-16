Pellegrini en su cumpleaños 73: Estoy contento de haberme ido de Chile hace 27 años sin volver

El entrenador chileno Manuel Pellegrini celebró este miércoles su cumpleaños número 73 y aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo de Real Betis ante Getafe para referirse al momento que atraviesa en su extensa carrera.

"Hay una edad cronológica y otra biológica, tanto en el trabajo físico como mental. Trato de vivir el presente. Estoy contento de estos siete años en el Betis, contento de haberme ido hace 27 años de Chile sin volver nunca. Lo que viene depende de lo que se exija. Estoy pensando en el próximo partido, con una exigencia personal alta", explicó el santiaguino.

Sobre una posible nueva renovación con el cuadro verdiblanco, Pellegrini aseguró que "no es un tema prioritario en este momento", ya que "el futuro se va dando de acuerdo a las circunstancias".

"Por algo soy el único (entrenador de LaLiga) que tiene 73 años", indicó el técnico chileno.

En relación al duelo de este jueves ante Getafe, Pellegrini sostuvo que se trata de "un rival complicado" y destacó que posee "un estilo de juego muy definido", además de resaltar el mérito del conjunto madrileño por su clasificación a la Liga Conferencia.

El entrenador también explicó que el plantel trabaja para mejorar su efectividad ofensiva y valoró la generación de ocasiones, además de destacar los aportes de Álvaro Valles, Nelson Deossa, Troy Parrott y Giovani Lo Celso.

Real Betis marcha en el tercer lugar de LaLiga con 12 puntos, tres por debajo de Barcelona y Real Madrid.

"Son 38 partidos complicados. Habrá muchos equipos que se caigan o se levanten. A medida que los rendimientos iniciales sean altos, el equipo irá demostrando hasta dónde puede llegar, pero eso no se hace ahora", manifestó Pellegrini.