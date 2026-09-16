Fiestas Patrias: Un 91% teme cruzarse con personas bajo la influencia del alcohol al volante

Un sondeo conjunto presentado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) reveló una paradoja sobre la conducta de los chilenos en carretera para estas Fiestas Patrias: pese a que el 90% de la población teme cruzarse con choferes bajo los efectos del alcohol o las drogas, solo cuatro de cada diez automovilistas se comprometen a no incurrir en dicha práctica al momento de iniciar sus trayectos.

El informe dio cuenta de que el principal temor de los viajeros en los desplazamientos masivos de septiembre es toparse con imprudencias viales causadas por sustancias psicoactivas, ubicándose por sobre la delincuencia, la congestión vehicular y los costos asociados al viaje.

No obstante, las medidas de autocuidado personal contrastan con esa preocupación colectiva, dado que solo un 38,1% afirmó que evitará de manera activa la ingesta de alcohol o drogas previo a tomar el volante.

Las autoridades intensificarán los controles preventivos en autopistas y carreteras interurbanas. (FOTO: ATON)

Paradoja de la autoconfianza al volante

Debido a esto, el gerente de la División de Prevención de la ACHS, Rodrigo de la Calle, enfatizó la contradicción de que "nueve de cada diez personas temen encontrarse con un conductor bajo los efectos del alcohol, pero solo cuatro de cada diez van a preocuparse que ellos no sean ese conductor".

En esta línea, cuestionó que aún exista un porcentaje alto de personas que "cree que si el resto maneja bajo los efectos del alcohol es peligroso, pero no se preocupa de ellos; cree que si ellos manejan bajo los efectos del alcohol no es peligroso".

"Lamentablemente, para los que trabajamos en prevención esto no es nuevo. Se debe a dos fenómenos: uno, una autoconfianza exacerbada respecto a las capacidades propias; todos se creen mejor que el promedio, lo que estadísticamente es imposible", puntualizó De la Calle.

Fatiga y la falta de descanso: factores invisibles de siniestralidad

Junto al consumo de sustancias, los organismos advirtieron que la fatiga y el déficit de sueño reducen la percepción del riesgo y enlentecen los tiempos de reacción, variables a las que habitualmente no se les asigna la debida gravedad.

Desde Conaset, Alberto Escobar remarcó que "en zonas rurales tenemos menos siniestros viales, pero mayor mortalidad" debido a las altas velocidades y las distancias asistenciales. (FOTO: ATON)

De acuerdo con las cifras recopiladas, del 65% de los ciudadanos que planea viajar durante estas Fiestas Patrias, apenas el 34,8% aseguró que descansará de forma adecuada antes de emprender camino.

Esto implica dormir un mínimo de 8 horas, no afrontar jornadas laborales extensas de forma previa, descartar el consumo de alcohol la jornada anterior y programar relevos o pausas de descanso al menos cada 4 horas en recorridos largos.

Fiscalización y el riesgo de alta mortalidad en carreteras rurales

En vista de los masivos desplazamientos a nivel nacional, los organismos de fiscalización y personal de Senda desplegarán operativos preventivos enfocados en el control de velocidad, uso indebido de teléfonos celulares y pruebas de alcotest y narcotest.

Frente a la dispersión vehicular fuera de las grandes urbes, el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, explicó que habrá "un despliegue de fiscalización en que se va a fiscalizar la velocidad, los distractores tecnológicos, evidentemente consumo de alcohol y drogas".

Nueve de cada diez personas temen encontrarse con automovilistas ebrios durante las celebraciones dieciocheras en las rutas del país. (FOTO: ATON)

De todas maneras, indicó que, aunque existirá un despliegue de autoridades, "al final es cada uno de nosotros el que toma una decisión. En zonas rurales tenemos menos siniestros viales, pero mayor mortalidad, y esto probablemente se debe a la mayor velocidad de operación que se da, pero también hay un tema que la gente no lo tiene muy cercano, que tiene que ver con la distancia entre los centros asistenciales y el lugar del siniestro vial".

"Esa diferencia puede terminar costando la vida. Por lo tanto, la percepción de que hay menos riesgo en caminos secundarios o que hay menos fiscalización, de partida está equivocada", aseveró Escobar.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad individual mediante la planificación del itinerario, la revisión técnica preventiva del vehículo y el respeto irrestricto a la premisa de que la conducción resulta totalmente incompatible con el consumo de sustancias.