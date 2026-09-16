Krauss ante crisis de empleo: Estamos con tasas que no teníamos hace más de cinco años

La exministra del Trabajo, Alejandra Krauss (DC), indicó en Cooperativa que la ciudadanía eligió a José Antonio Kast para mejorar la situación laboral del país, con "tasas de desempleo altísimas", por lo que se necesitan "resultados rápidos" que no se han logrado hasta el momento.

En El Primer Café, Krauss aseveró que "el gobierno de Kast necesita tiempo para sus reformas económicas, él lo reitera, va a ser a largo plazo un cambio, pero la ciudadanía lo eligió para resultados rápidos. De verdad es urgente, estamos con tasas de desempleo altísimas, que hace más de cinco años no teníamos, con el tema del IPC brutal, afectando el valor de la UF para las familias chilenas".

"Que las personas tengan que estar más de ocho meses para encontrar un empleo, la cantidad de jóvenes y mujeres que no tienen empleo, esas son medidas urgentes. Para eso fue elegido", recordó.

La diputada Constanza Schönhaut (FA) indicó que en "el gobierno del Presidente Boric no se destruyeron empleos; se crearon 700 mil empleos y además se tuvo la mayor baja en materia de trabajo informal, y creo que eso es importante (...) hago un llamado a que miremos qué es lo que se hizo en el gobierno del Presidente Boric y que también contribuyó a estos dos objetivos, que es lo que todos estamos buscando".

"Lo que yo he visto de este gobierno es que más bien se ha dedicado a improvisar medidas y a tomar acciones, prometiendo que va a haber más empleo y crecimiento económico sin ninguna evidencia al respecto, que lo único que hemos visto hasta ahora es la baja de impuestos a las grandes empresas", cuestionó.

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó que "estamos viviendo una situación de emergencia laboral, como dice el Presidente de la República. Hay políticas públicas que son a corto plazo, unas a mediano y otras a largo, pero me parece que el subsidio directo que alguna vez dio el Presidente Piñera para mantener y generar empleo es algo que se tiene que hacer ahora, porque efectivamente, uno lo ve en nuestros distritos, el tema del desempleo es realmente brutal (...) hay un problema grande".

"El subsidio fue directamente para mantención de empleo y no un IFE. Son subsidios diferentes, que fueron muy necesarios, quizás el último estuvo un poquito de más. Efectivamente todas estas entregas pueden tener un efecto en el erario fiscal", agregó.

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, sostuvo que "seis meses es muy poco tiempo para poder hacer algún tipo de análisis de largo plazo. Lo que yo veo es un gobierno que tomó una decisión de hacer cambios estructurales complejos, costosos, de largo plazo, que van a implicar un costo político y no tienen miedo a tomar esas decisiones, y eso se ve en lo que tiene que ver con reducción de costos del Estado".

"El tema del empleo no lo podemos estar analizando solo a corto plazo (...) la política cree que con dar respuesta cortoplacistas estamos solucionando el problema y no es así, y eso es lo que yo vi en el gobierno del Presidente Boric, políticas públicas que impactaban específicamente en el corto plazo y no en el largo plazo, de hecho las políticas públicas del Presidente Boric pueden terminar generando más problemas que soluciones", criticó.