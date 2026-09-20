Pellegrini quedó conforme con el empate ante Deportivo La Coruña: El resultado es justo

El técnico chileno Manuel Pellegrini analizó la igualdad 1-1 de Real Betis frente a Deportivo La Coruña por La Liga y consideró un "resultado justo" el marcador en el Estadio Riazor, valorando el arranque de temporada pese a ceder puntos sobre el final.

"Fue un partido claramente de dos tiempos. En el primero fuimos superiores, tuvimos el gol, la posesión y ellos casi ni patearon. Luego en la segunda parte nos costó tener pausa, perdimos el control y nos duele porque su gol llegó a falta tres minutos", sostuvo el "Ingeniero".

Seguido a ello, el adiestrador nacional defendió la cosecha de unidades: "Sumar 16 de 21 es un rendimiento altísimo para cualquier equipo que pretende pelear por algo, así que en líneas generales no tengo mayores reproches".

"El inicio es bueno, y a eso le sumamos los tres puntos de la Liga de Campeones", cerró Pellegrini rememorando la victoria en su debut frente a Lille el pasado 8 de septiembre.

El próximo partido de Pellegrini con Betis será después del receso por la fecha FIFA, el 11 de octubre, ante Osasuna en La Cartuja.