Sistema frontal dejó 105 viviendas afectadas en Concepción

El sistema frontal que afectó a Concepción entre la tarde del sábado y la madrugada de este domingo dejó 105 viviendas afectadas, además de anegamientos en calles, pasos a nivel y rutas, según un balance preliminar del municipio.

En la comuna han caído cerca de 50 milímetros de agua, con afectaciones en sectores como Angol Bajo, Palomares, Chaimávida, Juan Riquelme y Villa Universitaria.

El encargado de Emergencia municipal, Francisco Durán, señaló que las precipitaciones superaron lo previsto. "La mayoría de los puntos afectados ya se encuentran sin anegamiento, sin embargo los equipos se mantienen alertas", indicó.

El balance preliminar del municipio cifra en 105 las viviendas afectadas, principalmente en Palomares, Angol Bajo, Juan Riquelme, Chaimávida y Villa Universitaria. Mientras que los problemas también alcanzaron las rutas 150 y 146 hacia Cabrero, donde se registraron acumulaciones de agua.

Según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), durante la mañana de este domingo 2.129 clientes permanecían sin suministro eléctrico en Concepción. También se reportaron cortes en Tucapel, Santa Bárbara, Cabrero, Lebu, Tomé y Penco.

La Dirección Meteorológica mantiene una alerta por viento moderado a fuerte hasta la noche de este domingo, con rachas de hasta 80 km/h en el litoral y de hasta 70 km/h en la Cordillera de la Costa, valle y precordillera.