Pellegrini tras el empate de Betis ante Espanyol: Quedé satisfecho con el rendimiento colectivo

El técnico chileno Manuel Pellegrini analizó el empate sin goles entre Real Betis y Espanyol en el Estadio La Cartuja por la fecha 30 de La Liga y se mostró "satisfecho con el rendimiento colectivo".

"Hicimos un partido muy completo en todos los sentidos. Tuvimos la posesión, cuatro o cinco ocasiones de gol muy claras que no convertimos y frenamos bien sus opciones de contras. En el funcionamiento colectivo no hay nada que recriminar, pero se nos han escapado dos puntos muy importantes en casa", comentó el "Ingeniero" en conferencia de prensa.

También abordó la mala racha que tiene el conjunto andaluz que llegó a su sexto partido sin ganar: "Hay que ir semana a semana tratando de sumar. Empatamos en casa cuatro partidos seguidos y quedan 24 puntos, ocho partidos que hay que jugar como una final. Todas las posiciones peligran para todos los equipos", puntualizó.

Por último se refirió a la lucha por el quinto puesto con Celta de Vigo: Se va a decidir por uno o dos puntos en el último partido, pero los jugadores no están desmoralizados y seguirán luchando por hacer algo importante en la Liga y en Europa.