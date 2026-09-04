Pellegrini tras tumbar a Real Madrid: El equipo salió a ganar desde el primer minuto

El chileno Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, valoró la victoria de su equipo ante Real Madrid por 1-0 en la liga española, con un esfuerzo grupal para imponerse de local frente al siempre potente conjunto "merengue".

"El equipo salió a ganar desde el primer minuto del partido, a intentar buscar la portería contraria ante un gran rival como es Real Madrid. Por supuesto es difícil", dijo en conferencia de prensa.

"En términos generales, el primer tiempo tuvimos un rato cada uno: nosotros tuvimos una ocasión de gol muy clara, ellos también tuvieron alguna. El segundo tiempo creo que incluso colectivamente tuvimos más el balón, estuvimos más en campo contrario", sumó.

"Ellos tuvieron llegadas muy peligrosas a balón parado, aquí Álvaro Valles hizo tres paradas muy, muy buenas, pero al final el gol lo hicimos nosotros y nos llevamos los tres puntos en un partido muy disputado. Seguramente si se empataba también era un resultado justo. En ese aspecto, muchas veces pasa en el fútbol eso: nosotros concretamos la que tuvimos y ellos no", agregó.

"Hay que saber hacer una buena autocrítica tanto cuando se gana como cuando se pierde, y a las 24 horas estar convencido de lo que uno hace para intentar ganar el partido siguiente, que fue lo que hicimos nosotros", expuso.

"Sabíamos que nos íbamos a levantar, lo hemos hecho muchas veces, me alegro por la afición, el equipo y los jugadores", dijo para olvidarse de la anterior derrota con Levante, destacando la importancia de los "rendimientos individuales" para complementar el funcionamiento colectivo y vencer al Madrid.

"El convencimiento de lo que hace uno en el campo no cambia, la exigencia individual no cambia, la ambición de grupo se tiene que mantener exactamente con los traspiés que tienen todas las campañas, algunas veces positivos, otras veces negativos. Este equipo ha demostrado muchas veces que es difícil que tengamos dos traspiés seguidos, y si los tenemos, nos levantamos. Por algo ha sido una campaña bastante regular durante esta temporada", remarcó.