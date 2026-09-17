Pellegrini y el buen momento de Betis: Es muy motivador y de mucha exigencia

Manuel Pellegrini celebró con el triunfo del Real Betis por 1-0 sobre Getafe, resultado que le permitió al cuadro verdiblanco mantenerse en la parte alta de La Liga, cosechando cinco triunfos en seis compromisos.

En rueda de prensa, el "Ingeniero" aseveró que "Getafe es un equipo complicado, que defiende mucho y que es muy fuerte. Por suerte logramos convertir ese gol. Tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol bastante claras".

"El equipo estuvo muy bien en defensa; prácticamente no llegaron a nuestra portería. Si no se puede hacer más de un gol, tenemos que saber mantener la portería en blanco, pero siempre teniendo la posesión del balón en campo rival e intentando buscar el segundo gol", agregó el chileno.

Sobre el gran inicio de temporada del conjunto andaluz, el entrenador remarcó que "tener 15 puntos de 18 no es fácil, y más insertando un partido de la Champions de visita con el puntero del torneo francés y ganarlo. Creo que es un comienzo muy motivador y de mucha exigencia, de continuar intentando llegar siempre lo más arriba posible".

El estratego también valoró el nivel que ha mostrado Ez Abde desde que se recuperó de su lesión. "Son prácticamente cuatro meses en los que no ha podido jugar con continuidad, por eso le hacemos jugar como máximo 70 minutos. Ahora tiene la reincorporación a la selección de Marruecos. Es un jugador muy importante, con mucha potencia y que nos marca la diferencia", puntualizó.

Por último, al margen de los reclamos rivales por una presunta mano en el tanto que le dio la victoria a los sevillanos, Pellegrini indicó que "si no era el gol, también tuvimos tiros en los palos y paradas de su portero. Creo que el justo vencedor fuimos nosotros; el Getafe se defendió muy bien, pero a nuestra portería prácticamente no llegó".