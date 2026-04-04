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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Prensa sevillana criticó a Pellegrini tras empate de Betis con Espanyol: "Carece de Plan B"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto del "Ingeniero" llegó al sexto partido sin ganar.

Prensa sevillana criticó a Pellegrini tras empate de Betis con Espanyol:
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La prensa sevillana criticó al chileno Manuel Pellegrini tras el empate de Real Betis ante Espanyol, por la fecha 30 de La Liga, señalando que el técnico nacional "carece de Plan B".

El medio Estadio Deportivo calificó con un cuatro al técnico chileno: "Volvió a su formación habitual tras el experimento realizado en Bilbao. Esta vez el rival no le exigió mucho. Sin embargo, volvió a demostrar que en algunos partidos carece de 'plan B'. El final de temporada se le puede hacer largo si no consigue dar con la tecla en estos partidos que son decisivos en la lucha por la Champions".

Por su parte El Correo Web de Andalucía fue más duro con el "Ingeniero" y solo le colocó un tres como nota: "No se puede decir que el planteamiento fuera incorrecto, pero tampoco se vio a un Betis reconocible, intenso y yendo de verdad a por un Espanyol con muy poco que ofrecer a domicilio y que no ha ganado en 2026". 

Por último ABC Sevilla fue más generoso con Pellegrini y lo dio como aprobado: "Planteamiento correcto y cambios revulsivos en busca de la victoria. El acierto de sus atacantes ya no estuvo en su mano".

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