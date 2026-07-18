Real Betis de Pellegrini se estrenó con un triunfo en el primer amistoso de la pretemporada

Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, empezó con un triunfo en Alemania su pretemporada, en un año que resultará histórico para el conjunto sevillano debido a su participación en la Champions League de Europa.

El propio club informó que, por asuntos personales, el adiestrador nacional tuvo que regresar de tierras teutonas a España y lo reemplazó su eterno asistente Rubén Cousillas.

El rival para el estreno de esta temporada fue el elenco de Sportfreunde Lotte, que milita en la Regionalliga West, que corresponde a la cuarta división germánica.

La actuación de Betis fue contundente y en su primer partido se impuso por 3-0, con el agregado del debut de Fran García, que llegó proveniente de Real Madrid, y luego de diez días de pretemporada mostró solidez y contundencia.

Los autores de los goles fueron Pablo García, en dos oportunidades, a los 47' y 84', y el colombiano Nelson Deossa, a los 54'.

Los próximos partidos del equipo del "Ingeniero" serán amistosos en España frente a Recreativo de Huelva este miércoles 22 de julio, y el sábado 25 se medirá con Granada.

En cuanto a la liga española, su primer partido está agendado con Real Sociedad, como local el viernes 21 de agosto.