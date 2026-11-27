En medio de la búsqueda de La Roja por un nuevo técnico, la selección de Estados Unidos se adelantó con el inicio de contactos con Manuel Pellegrini, técnico nacional que dirige a Real Betis.

Según La Tercera, la escuadra norteamericana tiene al "Ingeniero" como candidato tras la partida del argentino Mauricio Pochettino, actual DT de Manchester United.

Pellegrini es sondeado ya que termina su contrato con Betis el 30 de junio. Sin embargo, el estratega criollo dio un firme portazo ante las pretensiones estadounidenses.

De acuerdo con el referido medio, Pellegrini reafirmó su postura de declinar cualquier ofrecimiento de selecciones, dejando la puerta abierta únicamente para Chile.

No es misterio que Pellegrini es el gran anhelo del "Equipo de Todos", siendo respaldado desde el plantel, con elogios de Vicente Pizarro, y también por el propio técnico interino Nicolás Córdova.

"En cuanto a quién dejar la posta, creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que a Manuel Pellegrini. Esperemos que eso suceda. Sabemos que depende de un montón de factores, pero me encantaría que pudiese venir y coronar su tremenda carrera llevándonos a un Mundial en el 2030", dijo Córdova tras cerrar el 2026 con el segundo amistoso ante Colombia el pasado martes 17 de noviembre.

De momento, lo de La Roja no pasa de una ilusión, ya que no han existido conversaciones con el experimentado entrenador. Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile, descartó contactos más allá de un par de mensajes de texto cuando visitó "Juan Pinto Durán", aún en el ciclo de Ricardo Gareca.